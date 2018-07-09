В мэрии Мариуполя рассказали о состоянии воды в Азовском море. Новости

Показатели вирусного загрязнения морской воды в Мариуполе не обнаружены. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Лабораторией особо опасных инфекций и бактериологической лабораторией Мариупольского городского филиала ГУ "Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины" 2 июля проведен отбор и исследование морской воды. Возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены», – сказано в сообщении городского совета.

Также сообщается, что в двух пробах морской воды «индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель».

«Наибольшее загрязнение морской воды по индексу ЛКП обнаружено в контрольной точке отбора пляже в районе гостиницы "Турист". Показатели вирусного загрязнения морской воды не обнаружены», – отметили в пресс-службе.

«Специалисты Мариупольского городского филиала ГУ "Донецкий ОЛЦ МЗ Украины" рекомендуют мариупольцам и гостям нашего города соблюдать элементарные правила личной гигиены и культуры отдыха на море», – добавили в горсовете.

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