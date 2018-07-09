В «ДНР» и «ЛНР» печатают «почтовые марки»: Куда можно отравить письмо. Новости

В «ДНР» и «ЛНР» печатают «почтовые марки» с изображениями участников незаконных вооруженных формирований. «Марки» с участниками НВФ «Гиви» и «Моторолой» стоят по 20 руб. (8 грн по местному курсу), с погибшим «главой ЛНР» Валерием Болотовым и «экс-премьером» Геннадием Цыпкаловым – по 52 руб. (22 грн). Однако отправить обычное письмо с их помощью на подконтрольную украинским властям территорию нельзя. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В «Укрпочте» сообщили, что использовать «марку» «ЛНР» в Украине по назначению не получится. «Марки украинские может выпускать исключительно "Укрпочта". Каждый может себе что-то напечатать, но это не будет официальной маркой», – говорит первый заместитель гендиректора ПАО «Укрпочта» Александр Перцовский.

Не удастся отправить письмо с такой «маркой» и из неподконтрольной украинским властям территории. Если условная бабушка из Луганска захочет написать письмо своему внуку в Киев и использует «марку» с погибшими участниками НВФ – послание до адресата не дойдет, объясняют в «Укрпочте».

«Прямого пути нет, потому что нет прямого почтового обмена с неподконтрольными территориями», – отмечает Перцовский.

Более 600 почтовых отделений остались на неподконтрольной территории. Отправить письмо или посылку по Украине ни из Донецка, ни из Луганска сегодня нельзя. Но это не мешает НВФ регулярно печатать собственные «марки». Первая «марка» «ДНР» вышла в 2015 году, с участниками НВФ «Моторолой» и «Гиви». Оба на тот момент были еще живы.

«Первые лица» «республик» дарят свои «почтовые сувениры» во время «официальных визитов». В частности, в июне «глава совета депутатов ДНР» Денис Пушилин приехал в аннексированный Крым с «марками» с изображением убитых «Гиви» и «Моторолы».

В Донецке эти «марки» можно купить в отделениях «Почты Донбасса». Правда, дончане их почти не берут, потому что нет нужды. Об этом говорят жители Донецка в ходе опросов.

Отправить письмо из неподконтрольного Донбасса можно разве что в Россию. Правда, в обратную сторону, например, из Ростова-на-Дону, почтальоны требуют писать на конверте: «Луганск, Украина».

Кроме того, по словам киевского филателиста Сергея Лавренюка, некоторые из коллекционеров находит «марки» вроде тех, что выпускают в «ЛНР» и оставляют для своей коллекции. «Некоторые берут как такой локальный оккупационной вариант. Как коллекционные. Хотя не так много я знаю коллекционеров, их берут. Именно по следующим причинам. Они недороги. Я видел по аукционам – гривен 20 ("марки" с Болотовым и Цыпкаловым – прим. ред.)», – рассказывает филателист.

В то же время, за рубежом, например, на белорусском сайте, предлагают купить такую ​​же «марку» за 550 руб. (230 грн). Однако украинских коллекционеров, по их утверждению, такое предложение не интересует.

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