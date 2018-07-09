Рубанули свет, дверь подперли шваброй: В Донецке для продления работы кафе и ресторанов нужны «новые документы». Новости

В связи с сокращением комендантского часа в «ДНР» заведения общественного питания в Донецке хотят продлить свою работу. Некоторые уже продлили время работы, однако «неофициально». Для того, чтобы «официально» увеличить время работы, необходимо «оформить документы», а это «дорого стоит». Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Так, автор поста Фарид в донецком паблике пишет о своем визите в один из ресторанов в центре Донецка. Он рассказывает, что 7 июля побывал в этом заведении. «Я понимаю, что времена нелегкие во всех смыслах, и заведения выживают, как могут. Но нужно как-то предупреждать о том, что вы не сделали новые доки, и вам нельзя работать до 00:00. Короче, в 22:00 рубанули везде свет, выключили кондеи и вытяжки, дверь подперли шваброй: на улицу если вышел – то с концами. Зал для некурящих превратился в курящий», – рассказал Фарид.

В комментариях дончане подтверждают, что для продления работы заведения от владельцев требуют оформить «новые документы». С тем, что заведения будут работать дольше, согласны не все:

Ренат: «Закон только вышел, мало кто уже сделал новые документы. Тут, скорее, сам должен был спросить, до которого часа работают»;

«Bachurina Ka»: «Спалил все контору... Завтра туда наведаются и поинтересуются, почему это они работают… А что за документы нужно делать, кто знает? Отдельная дань нашему князю?»;

Эдуард: «Не князю – императору!»;

Эмма: «В смысле – документы? Все заведения работают и будут работать до 10. Комендантский отодвинули не для того, чтоб люди до 12 бухали в ресторанах, а чтоб успевали после 10 добраться за 3 часа домой. Чтоб такси можно было вызвать спокойно. Чтоб меньше ночевали по райотделам люди. Вон, "Банана" попробовала поработать до 11, в первый же день прикрыли лавочку»;

Фарид: «"Аркадия" работает до 00:00. Управляющая сказала, что нужно переоформлять типа все доки заново»;

Оля: «Заведения работают до 22:00 и не дольше, люди тоже хотят домой! И чтобы сделать доки на продление работы, нужно очень много денег».

Также высказываются предположения, что «документы» – это очередной откат за работу заведения «властям»:

«Bachurina Ka»: «Судя по всему, "новые документы" – это хороший откат за работу заведения»;

Дмитрий: «Денег дадут и нормально все будут работать».

Кроме того, местные жители обсуждают целесообразность комендантского часа в целом:

Влад: «Это чтобы работать заведению до 23:00 еще и новые доки делать? Капец, мы дожили»;

Елена: «Эх, а в Украине и России нет такого беспредела по ограничению во времени работы увеселительных заведений, комчаса. Нас куда-то в диктаторский режим откинули, а не "народная" республика… Подконтрольные Украине территории, где тоже постреливают (прифронтовые) тоже комчаса нет. Только у нас это г**но (комчас), которое и нафиг не надо, толку ноль: его то укорачивают, то временно отменяют (праздники)»;

Максим: «Я не говорю, что мне все нравится. Но я с пониманием отношусь к комендантскому часу»;

Анна: «Ойй... А скажите, тогда... Для чего он?»;

Максим: «В темное время намного проще установить взрывчатку, совершить теракт и быть незамеченным. Это сейчас легко говорить, типа зачем он нужен и все такое. Но мы не можем проверить, как было бы, если его все это время не было»;

Анна: «Так у нас и так – то теракты, то стрельба, то взрывы... Ну такое...»;

Максим: «А представьте, что было бы, если его не было. Вы как на Луне живете, это война называется, и знаете, сколько доброжелателей, которым пофиг, кто пострадает»;

Анна: «На это есть 20 часов в сутках».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» сократили время действия комендантского часа. «Глава ДНР» Александр Захарченко издал «указ», по которому теперь комендантский час установлен с часу ночи и до пяти утра. Он заявил, что это «позволит оживить экономику, пересмотреть график работы торговых организаций и общественного транспорта».

Позже стало известно, что вопрос о графике работы заведений общественного питания в «ДНР» находится в процессе обсуждения.

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