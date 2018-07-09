В Украине пройдет разовое декларирование активов физлиц. Новости

Новый Закон «О валюте и валютных операциях» обязывает Кабинет министров совместно с Национальным банком разработать законопроект относительно осуществления разового декларирования активов физических лиц. Это следует из опубликованного на сайте Верховной Рады текста закона, который вступил в силу, однако начнет действовать с 7 февраля 2019 года, передает УНИАН.

«Кабинету министров Украины совместно с Национальным банком Украины в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно осуществления разового декларирования активов физических лиц», – говорится в документе.

Также закон обязывает правительство совместно с НБУ разработать и представить в парламент законопроект о международном сотрудничестве Украины в сфере налогообложения.