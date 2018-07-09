Наев объяснил, почему конфликт на Донбассе не закончили в 2014 году. Новости

Войну на Донбассе Украина могла завершить еще к осени 2014 года, но вмешательство России с введением войск продлило конфликт до сегодняшнего дня. Об этом командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев сказал в интервью «Обозревателю».

По его словам, Россия спровоцировала конфликт и потом помешала Украине его завершить, введя свои войска с последующим укреплением военного присутствия.

«Вернуть территории под наш контроль мы имели возможность до осени 2014 года. В августе того года вошли батальонно-тактические группы РФ. Это неоспоримый факт, который задокументирован, которому есть свидетели. И именно введение вооруженных сил РФ на суверенную территорию Украины определило дальнейшее развитие событий. Затем произошло наращивание присутствия России – последовала передача танков, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня. Откуда на территории Донецкой и Луганской областей появилось столько военной техники? Вдумайтесь, около 400 танков! В каком военторге они были "куплены"? В каких шахтах "ковались" за четыре года войны?", – подчеркнул Наев.

Он уверен, что если бы не вмешательство России, то война на Донбассе закончилась бы очень быстро и с минимальными человеческими потерями.

«Почему такая продолжительность этой войны? Потому что нам противостоит Российская Федерация. Россия долго накапливала военные ресурсы, и, к сожалению, является нашим соседом. То есть, для нее не проблема поставлять вооружение через российско-украинскую границу, участок которой они взяли под контроль. Но Москва продолжает всячески убеждать, что "их там нет". Россия непосредственно влияет – пользуясь тем, что имеет определенные преимущества с военной точки зрения (замечу – не абсолютное) и тем, что находятся прямо у нашей двери. Враг действительно у нашего порога. Он очень давно там стоит», – отметил он.

Ранее Наев рассказал, как будут освобождать Донбасс.

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