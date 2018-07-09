В Vodafone прокомментировали проблемы со связью в Донецке и Луганске. Новости

Сегодня, 9 июля, сбой в работе сети мобильного оператора «Vodafone-Украина» связан с обрывом оптоволоконного кабеля. Об этом «Лиге» сообщили в пресс-службе оператора.
«Подробности, где это произошло, уточняем. Если на подконтрольной Украине территории, то ремонтные работы начнутся быстрее», – заверили в пресс-службе.
Напомним. 9 июля, на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса пропала мобильная связь оператора «Vodafone-Украина».
Как сообщалось ранее, мобильная связь «Vodafone Украина» на неподконтрольной территории внезапно прекратила свою работу 11 января 2018 года. В «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января. В «ДНР» 27 апреля ее восстановили в некоторых районах Донецка и в иных отдельных городах неподконтрольных Украине части Донетчины. При этом по словам представителя «Vodafone-Украина» Виктории Рубан, осталось много технических проблем. Также она добавила что: «Связь мы включили. Надолго ли это, не знаем. Я бы не давала таких гарантий, что мы всерьез и надолго там восстановили сеть. Пока ситуация такая, какая она есть. Будем смотреть по ситуации. Если мы поймем, что ситуация более-менее стабилизировалась, то дальше уже будут дальнейшие решения. О восстановлении сети, о проведении компенсации, о подключении заблокированных номеров и тому подобное».
Читайте также:
- Резервация какая-то: В Донецке жалуются на перебои со связью МТС
- На него пол-Донецка молится: Дончане жалуются, что пропадает Vodafone
- Кроме электроэнергии «ДНР» будет требовать от Vodafone оплату за помещения, – Пушилин
- Муки господние, а не связь: В «ДНР» после запуска Vodafone местный «Феникс» ослаб
- После восстановления связи в «ЛНР» в «ДНР» она должна была появиться автоматически, – Vodafone
- Донбасс – небольшая потеря, – Vodafone
- «ДНР» не сможет перепрошить наше оборудование под себя, – Vodafone
- Условие Vodafone для «ДНР»: Будете и дальше с нами играться – демонтируем оборудование
- Vodafone в «ДНР»: Опять на чемоданах?
Комментарии