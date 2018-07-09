На Азовском побережье для детей Донбасса прошел арт-фестиваль «Украина в наших сердцах» (Фото). Новости

В Мелекино (Донецкая обл.) на побережье Азовского моря прошел арт-фестиваль «Украина в наших сердцах». Дети из двух областей, страдающих от конфликта на Донбассе, собрались, чтобы посоревноваться в спортивных конкурсах, продемонстрировать мастерство в лепке из песка и таланты в пении. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Кроме того, участие в пляжном фестивале приняли участники «Лиги будущих полицейских» со всей Донецкой области и отряд юных помощников полиции «Щит» (Счастьенская общеобразовательная школа №1).

«Для участников была разработана специальная программа, которая состояла из лепки песчаных фигур, спортивных соревнований и этнопредставлений. А чтобы фестиваль был еще и познавательным, правоохранители напомнили молодежи о правилах обращения с опасными предметами и на воде», – говорится в сообщении.