На Луганщине нашли тайник с боеприпасами (Фото). Новости

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией обнаружили тайник со средствами поражения, расположенный вблизи бывшего блокпоста незаконных вооруженных формирований (НВФ) на въезде в Лисичанск. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Из тайника, который находился в технологическом бетонном колодце на глубине 10 метров, правоохранители изъяли 37 гранат ВОГ-17 и 23 взрывателя ВМГ. По информации спецслужбы тайник устроили боевики группировки Дремова в июне-июле 2014 года для осуществления диверсионной деятельности», – сказано в сообщении спецслужбы.

В пресс-центре добавили, что из-за ненадлежащих условий хранения и повреждения коррозией средства поражения представляли большую опасность. Большую часть арсенала взрывотехники уничтожили на месте.

Фото: пресс-центр СБУ

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия по установлению обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.