В Мариуполе четыре новых случая кори за неделю. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) за неделю корью заболели еще четыре человека. Ни один из них не был привит. Об этом сообщил заведующий отделением организации эпидемиологических исследований Мариупольского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Виктор Валентюк.

Как рассказал специалист, за такой короткий промежуток времени четыре новых случая кори в городе – это довольно много.

«Заболели трое работников крупнейших промышленных предприятий Мариуполя и один – "Новой почты". Все они не имеют справок о проведении прививок. Теперь мы вынуждены заниматься поисками их иммунного статуса и окружающих», – отметил Валентюк.

Согласно данным Управления здравоохранения Мариупольского городского совета, для борьбы с опасной инфекцией была проведена широкая кампания по вакцинации, однако она коснулась преимущественно детей.

«В течение 2018 года в лечебно-профилактических учреждениях г. Мариуполя вакциной "Приорикс" (комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи) иммунизированы 6 610 детей», – говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Также, в мариупольских Центрах первичной медико-санитарной помощи запас вакцины на 6 июля составил 3 282 дозы.

Напомним, в Украине в период с 21 по 27 мая заболели корью 1 тыс. 344 человек, в том числе 812 детей. Наибольшее количество заболевших во Львовской области. Наименьшее – в Луганской.

Источник: MRPL.city

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