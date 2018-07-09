В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 239 человек. Новости

В «ДНР» с 6 июля по 8 июля за нарушение комендантского часа задержали 239 человек, 5 из которых подозреваются в совершении преступлений, 3 человека привлечены к ответственности за «мелкое хулиганство» и 2 – за «злостное неповиновение сотрудникам "полиции"». Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Отмечается, что в ходе проведения отработки проверены 345 увеселительных заведений, а также составлен 91 протокол по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных «законом» местах или появление в общественных местах в пьяном виде.
В 2018 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:
- с 12 по 14 января – более 350 человек;
- с 20 по 21 января – 173 человека;
- с 26 по 28 января – 495 человек;
- со 2 по 3 февраля – 298 человек;
- с 10 по 11 февраля – 393 человека;
- с 16 по 18 февраля – 408 человек;
- с 10 по 11 марта – 377 человек;
- с 16 по 18 марта – 446 человек;
- с 24 по 25 марта – 348 человек;
- с 30 марта по 1 апреля – 443 человека;
- с 6 по 9 апреля – 502 человека;
- с 13 по 15 апреля – 441 человек;
- с 20 по 22 апреля – 418 человек;
- с 18 по 20 мая – более 320 человек;
- с 25 по 27 мая – 373 человека;
- с 1 по 3 июня – 343 человека;
- с 8 по 10 июня – 386 человек;
- с 15 по 17 июня – 499 человек;
- с 22 по 24 июня – 365 человек;
- с 29 июня по 1 июля – 443 человека.
Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, в период с июня по декабрь 2017 года за нарушение комендантского часа еженедельно на выходных задерживали от 279 до 766 человек.
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