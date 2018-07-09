Кабмин должен выполнить решение суда об отмене унизительных проверок переселенцев, – Немыря. Новости

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря призвал Кабинет министров Украины выполнить решение Киевского апелляционного административного суда об отмене нормативных актов о проверках внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для получения пенсий и социальных выплат. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Киевский апелляционный админсуд принял решение об отмене унизительных проверок переселенцев для получения пенсий и социальных выплат. Решение суда уже вступило в законную силу, и это означает, что должны быть отменены или внесены изменения в постановления правительства №365 и №637. Правительство должно незамедлительно выполнить это решение», – сказал он во время заседания согласительного совета ВРУ.

Кроме того, Григорий Немыря в очередной раз, а именно в 16 раз, заявил, что в повестку дня ВР не включен законопроект №6692, который касается права на получение пенсий, в первую очередь, вынужденными переселенцами и гражданами Украины, которые находятся в зоне конфликта, и законопроект №6240 относительно обеспечения реализации избирательных прав этой категории граждан Украины. «Я требую в кратчайшие сроки внести эти два законопроекта на рассмотрение парламента. Законопроект №6692 предлагает механизмы, которые облегчат выплаты пенсий этим категориям граждан Украины, а законопроект №6240 восстанавливает избирательные права вынужденных переселенцев. Мы говорим о ЦИК, мы говорим о других вещах, но игнорируем тот факт, что снова на следующих парламентских выборах десятки, сотни тысяч украинских граждан могут быть лишены права голоса», – сказал он.

Напомним, 4 июля Киевский апелляционный админсуд поддержал позицию Окружного админсуда, который отменил нормативные акты КМУ относительно проверок переселенцев для получения пенсий и социальных выплат. Решение апелляционного суда вступило в законную силу.

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