Экологическая ситуация: Что угрожает жителям Донбасса. Новости

В последнее время стала появляться информация об ухудшении экологической ситуации на Донбассе.

Так, 5 июля народный депутат Украины координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что в Горловке (НКТ*) ухудшилась экологическая ситуация.

«Состояние экологии в н. п. Горловка Донецкой области определяется как угрожающее, характеризующееся увеличением количества смертей среди местных жителей от токсического отравления метаном и загрязнения источников питьевой воды. Указанная ситуация возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля в районе данного н. п., в результате чего наблюдается процесс подъема шахтных вод и затопление нижних шахтных горизонтов. Вода из нижних горизонтов, поднимаясь, выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы», – написал нардеп на своей странице в Facebook.

В действительности, согласно ГОСТам, метан относится к 4-му классу опасности, что вызывает споры о том, можно ли вообще его отнести именно к ядовитым веществам, которыми можно отравиться, как утверждает нардеп, но опасность от газа действительно есть.

По-настоящему опасным физическим свойством метана является его взрывоопасность, которая достигается при концентрации в атмосфере от 4 до 16% – при более высокой насыщенности метан загорится, но не взорвется. Наиболее опасной концентрацией метана считается 9,5% – именно при такой цифре наиболее вероятен взрыв. Метан может быть опасен вне шахт и угрожать жителям шахтных поселков, но и здесь речь идет не о его ядовитости, а о той же взрывоопасность в результате достижения опасной концентрации.

Опасность для жителей метан представляет, если выйдет на поверхность не на открытом месте, а в подвале жилого дома или сарая если подвал сильно закупорен и нет выхода газа, он может накапливаться до взрывоопасной концентрации и при малейшей искре произойдет взрыв. Чтобы избежать опасности, достаточно как следует проветривать подвалы.

Кроме того, волонтер Роман Бурко сообщил, что с 1 по 7 июля получил 5 инсайдов от различных источников из Горловки, и 2 – из Енакиево (НКТ*). Люди подозревают, что на неподконтрольной украинским властям территории скрываются факты химического или радиационного заражения почвы и воды. Многие жалуются на слабость, тошноту, рвоту. Также он приложил видео, на котором водой обрабатывают гражданское авто. Однако, в Госпогранслужбе прокомментировали видео, на котором пограничники моют из шлангов машины пересекая линию разграничения на Донбассе в сторону подконтрольной территории в районе КПВВ «Майорск». По информации Госпогранслужбы, это были учения по тактико-специальной тренировки по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного и химического характера.

Как сообщили, в Донецко-Луганском региональном управлении Госпогранслужбы Украины, данная информация не соответствует действительности. По словам источника, людям на КПВВ действительно становится плохо и иногда их госпитализируют, но связано это с жаркой погодой и другими причинами, которые к радиоактивному и химическому заражению отношения не имеют.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что конфликт на Донбассе несет угрозу серьезной экологической катастрофы, включая ядерный аспект.

Как сообщалось ранее, На КПВВ «Майорск» спасатели Донетчины из состава Объединенных сил приняли участие в совместной тактико-специальной тренировке по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного и химического характера.

Источник: АКМЦ

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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