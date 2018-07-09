На пляжах Мариуполя в выходные отдыхали до 27 тыс. человек в день. Новости

В минувшие выходные городские пляжи Мариуполя (Донецкая обл.) посетили до 27 тыс. отдыхающих в день. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
«Безопасность жителей и гостей города обеспечивали три аварийно-водолазных экипажа Спасательной аварийно-водолазной службы городского совета», – говорится в сообщении.
Так, в течение прошлой недели, со 2 по 8 июля, посещаемость городских пляжей в будние составила до 19 тыс. отдыхающих вдень, а в выходные – до 27 тыс. На пляже для людей с инвалидностью отдыхали до 110 человек.
Детские пляжи для воспитанников пришкольных лагерей, центров внешкольной работы и санатория им. Крупской посещали от 50 до 350 человек в день.
Кроме того, спасатели возвратили на берег 236 пловцов, которые заплыли за сигнальные буи, 12 отдыхающих, которых унесло на надувных матрацах на расстоянии более 250 м от берега. Помимо этого, оказали доврачебную помощь 9 отдыхающим, которым не потребовался вызов «скорой помощи».
Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета
Как ранее сообщалось, Лабораторией особо опасных инфекций и бактериологической лабораторией Мариупольского городского филиала ГУ "Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины" 2 июля проведен отбор и исследование морской воды. Возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены.
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