Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на полмиллиона гривен. Новости

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донетчины сотрудники фискальной службы и пограничники предотвратили 4 попытки незаконной перевозки товаров через линию разграничения на общую сумму 584 тыс. грн. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Так, житель Донецка пытался перенести на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) детали для майнинга криптовалют (блок питания, видеокарту Geforce GTX1080TI) ориентировочной стоимостью 35 тыс. грн.

Кроме того, при осмотре на КПВВ автомобиля Renault Kangoo налоговики обнаружили у еще одного жителя Донецка электропривод для легкового автомобиля ориентировочной стоимостью 22,4 тыс. грн, который он пытался перевезти на неподконтрольную территорию Украины. А пассажир Mitsubishi Grandis пытался перевезти на НКТ коммутатор Juniper QFX3500-48S4Q стоимостью 337,3 тыс. грн.

Также, житель Волновахи (Донецкая обл.) пытался на автомобиле KIA Cerato скрыто перевезти через линию разграничения музыкальный усилитель ориентировочной стоимостью 44,2 тыс. грн.

Кроме того, зафиксирован один случай предложения взятки в 500 грн жителем села Комсомольское (Старобешевский р-н, Донецкая обл.) во время проверки при пересечении линии разграничения.

«В отношении граждан составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, в т.ч. 4 протокола по ч.1 ст.204-3 и 1 протокол – по ч.1 ст.164 КУ об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрение в суд. Товарно-материальные ценности общей ориентировочной стоимостью 584 тыс. гривен изъяты до принятия решения судом», – отмечается в сообщении.

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