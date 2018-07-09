На Луганщине задержан россиянин, нарушивший границу со стадом коров (Фото). Новости

В рамках проведения операции «Граница - 2018» на Луганщине задержан житель РФ, который пересек государственную границу Украины с 25 головым стадом крупного рогатого скота. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Луганской области.

«Правоохранители задержали мужчину на территории Украины в районе с. Благовещенка Станично-Луганского района на расстоянии 150 м от линии государственной границы Украины. 27-летний житель с. Волошино Миллеровского района переместил скот через государственную границу Украины со стороны РФ без документов», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины пограничниками составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Скот передан сотрудникам Государственной фискальной службы Украины для принятия решения согласно действующему законодательству.