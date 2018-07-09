На Луганщину прибыл волонтерский агитпоезд «Труханівська Січ» (Фото). Новости

В Сватово (Луганская обл.) прибыли 50 участников Всеукраинской акции «Поезд единения Украины "Труханівська Січ"». Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Активистов патриотического движения на горе у Казацкой башни встречали жители Сватовщины, руководители облгосадминистрации и Сватовского района», – говорится в сообщении.

Заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Ольга Лишик поздравила гостей и передала в библиотеку поезда книгу «В огненном кольце. Оборона Луганского аэропорта» Сергея Глотова. Во время встречи она говорила с активистами о событиях в Луганской области в 2014 году.