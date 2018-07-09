Курортный сезон на Приазовье – в самом разгаре: Кто, где и за сколько отдыхает (Фото). Новости

Курортный сезон на Приазовье – в самом разгаре. Сколько стоит отдых на Азовском море и много ли курортников из временно неподконтрольных украинской власти Донецка и Луганска в поселках под Мариуполем, а также принимают ли туристов бывшие курортные, а теперь прифронтовые поселки, выясняло «Радио Свобода».

В самом названии поселка Приморское ощутима курортная идиллия. Но на побережье только местные жители ловят бычка – «на трубу». «Бычок любит спокойные места, то есть труба, под камень, воронка – он заходит в трубу, вы подходите, закрываете двумя руками – и получаете», – достает рыбу местный житель.

Он добавляет, что этот элементарный способ гарантирует улов. «Мы уже привыкли здесь жить. То, что там стреляют где-то, нас это не очень задевает. Только что слышим взрывы, а так – живем, приезжают отдыхающие, снимают комнаты», – рассказывает житель Приморского Александр.

Но рекламных объявлений в Приморском нет. Жилье сдают единицы. И море здесь даже для Азовского – совсем мелкое. «Автобусов нет, ничего нет. Кто сюда приедет? Это богом забытое село», – говорит местная жительница.

«Раньше приезжали отовсюду – и из России, и везде были, а сейчас никого практически нет. Ко мне все, кто приезжает, свои – друзья-товарищи. А цены какие? 40-50 грн», – сетует другая женщина.

За полсотни гривен в Приморском предлагают кровать в доме на берегу моря. Туалет и душ – на улице. «Сейчас их сюда уже не заманишь никаким калачом. Но все, здесь все нормально, здесь вот стоят наши – из Чернигова командир. Так нет, они лучше поедут туда», – говорит Андрей.

К местным жителям преимущественно приезжают родственники. Развлечений в Приморском нет. Единственный магазин работает до 7 вечера. «Я сам из Сум, а брат здесь на Ильича работает врачом. Я удивляюсь – кто-то что-то рассказывает, но я совершенно не боялся, я знал здешнюю ситуацию. Ежегодно езжу – и все нормально», – уверяет Василий.

Сразу за Приморским – Пионерское. Это еще ближе к линии фронта. До Широкино – 8 км. На местном пляже есть и отдыхающие, и предупреждение о минах. «Море прекрасное, ребенок учится плавать, но может далеко зайти, и я знаю, что не утонет. Для родителей с ребенком лучшего быть не может, а то, что мины здесь ... Там табличка? Мы к минам привыкли», – говорит Леонид, который приехал на отдых со всей семьей.

«Далеко не заплываем, потому мин же рядом нет, если бы были мины недалеко от берега, военные бы не позволяли, они контролируют это все», – добавляет Андрей.

К подводному разминированию на Азовском море только готовятся. Судно «Капитан Чусов» местные спасатели получили от Мариупольского горсовета. Ему 27 лет. Ранее оно возило туристов. Начать обследование дна моря планируют уже в этом месяце. Но полностью составить карту загрязненных и безопасных участков до конца осени могут не успеть. «Мы обследовали на наличие взрывоопасных предметов все пляжи, где находятся люди. И они полностью безопасны для отдыха, но существует опасность. Потому что море – это не суша, и здесь дать 100% гарантии минной безопасности невозможно. Меняются течения, ветер и взрывоопасный предмет может появиться там, где его не было», – объясняет заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области Андрей Даник.

К западу от Мариуполя о минах и не вспоминают. Мелекино, Белосарайская коса, Ялта, Юрьевка – все это было и есть курортной зоной.

Когда приезжаешь на Белосарайскую косу, сразу понимаешь: это курортный поселок – объявления о сдаче номеров здесь на каждом шагу. В первом попавшемся дворе есть свободные места. «Мы 4 года не работали, сами дончане, у нас там все разгромлено, поэтому выехали и 4 года были в Крыму, а это только вернулись», – говорит хозяйка домика.

Душ и туалет для отдыхающих – на улице. Стоимость места-кровати в комнате – 70 грн с человека. Отсюда до моря около 300 метров.

Кухня общая, посуда для приготовления пищи хозяева выдают. «В основном Мариуполь, местные. Из Донецка приезжают, но мало, вот ребята из Донецка», – рассказывает хозяйка дома.

Такие же условия, по словам дончан, в Седово на главном курорте неподконтрольной части Донбасса, стоят дороже – от 100 грн с человека. Есть высокие цены и на Белосарайской косе. «Мы, наверное, сняли очень даже достойное жилье здесь, потому что у нас все в номере есть, люкс: кондиционеры, холодильник, две комнаты просторные – условия неплохие. Платим 1000 грн в сутки», – говорит отдыхающий.

Белосарайская коса – это километры песчаных пляжей. Из развлечений – прогулка на катере – 60 грн, на «банане» – 75. Пять минут на водном мотоцикле стоит 400 грн. Кукуруза на пляже – по 15 грн. Пиво и мороженое – от 18. «До войны было очень много людей, то они больше брали товар, чем сейчас, а сейчас у людей денег нет», – говорит продавщица на пляже Людмила.

Едут отдыхать на Приазовье из разных уголков Украины. Но большинство опрошенных журналистами на Белосарайской косе оказались жителями именно Донецкой области – из Мариуполя, Константиновки, Славянска.

Жители Белосарайской косы отмечают: с каждым годом отдыхающих с неподконтрольной Украины части Донбасса становится все меньше. Екатерина семейной традиции не изменила. Она из Донецка – и отдыхает здесь каждый год. «У кого есть деньги – те едут в Крым, а пенсионеры ближе. В Седово море не очень чистое, море здесь лучше. И по ценам там тоже не очень дешево, потому что туда ближе едут люди – не пересекать же «границу»», – отмечает жительница Донецка Екатерина.

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