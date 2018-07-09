Ситуация в пунктах пропуска днем 9 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Житель Донбасса»: «Блокпост Горловка. По состоянию на 09:40 утра. Выезд. 70 легковых авто. 24 автобуса. 250 человек пешеходной очереди»;

Людмила: «12:07. В 6 утра выехали от автостанции Артемовска (Бахмут, – ред.) в Майорск. В 9 утра были дома в Горловке. В сторону Артемовска (Бахмута, – ред.) везде людей в пешей очереди много, но не катастрофично»;

Виктор: «14:19. На 13:00 везде пусто!».

КПВВ «Марьинка»:

Татьяна: «9:31. На 7:30 в Донецк в Курахово около 20 машин, "Каргилл" около 30 машин. В Украину "нулевой" украинский 50-60 уже, пешая очень много 300. На основном украинском машин около 20, пеших мало»;

Татьяна: «9:48. "Каргилл": из Донецка на подъеме моста»;

Екатерина: «14:32. В Донецк очереди нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «14:33. Еленовка в Мариуполь – 50 машин до знака "СТОП", 17 после знака».

КПВВ «Гнутово»:

«Д»: «13:26. Октябрь, в сторону Украины – 0. Гнутово – 6 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

Алексей: «14:33. С утра очередь в Станицу – неполный навес, но пропускали очень медленно на три окна».

Читайте также: