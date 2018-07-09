На сайте Пенсионного фонда Украины доступен новый сервис. Новости

На официальном веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) введен новый сервис для предоставления электронных документов с подтвержденным QR-кодом. Об этом сегодня, 9 июля, со ссылкой на официальную информацию ведомства, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, сервис доступен для пользователей веб-портала ПФУ, которые вошли на портал с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). «Введение нового сервиса осуществлено с целью приближения услуг к гражданам и дистанционного обслуживания (получение услуг без посещения органов ПФУ)», – говорится в сообщении.

Через веб-портал пенсионного фонда Украины можно получить такие электронные документы с QR-кодом:

справку о доходах пенсионера для назначения субсидии;

справку о доходах пенсионера (общий размер назначенной пенсии);

индивидуальные сведения о застрахованном лице (форма ОК-5);

извлечение из Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Указанные электронные документы действительны для оформления субсидий, документов в ЦПАУ, посольствах и консульских учреждениях, предъявления в банковских учреждениях, органах фискальной службы, исполнительной службы и тому подобное.

Электронный документ с QR-кодом, подписанный электронной цифровой подписью ПФУ, согласно действующему законодательству, является аналогом бумажного документа, подписанного ответственным лицом в органе Фонда.

Проверить достоверность выдачи электронного документа с QR-кодом можно через веб-портал электронных услуг ПФУ:

Зайти на официальную страницу портала электронных услуг ПФУ http://portal.pfu.gov.ua/ В разделе «Верификация выданных документов» ввести проверочный код документа, который расположен под QR-кодом бумажного документа и нажать кнопку «Получить код подтверждения». Или с помощью сканера или мобильного устройства отсканировать QR-код, перейти по активной ссылке и нажать кнопку «Получить код подтверждения». На мобильный номер телефона, который указан при заказе справки, придет СМС-сообщение с кодом подтверждения (валидации), который необходимо ввести в поле «Пароль из SMS» и нажать кнопку «Получить документ».

В поле предварительного просмотра появится соответствующий документ в электронном виде, и это будет подтверждением того, что он сформирован по данным, имеющимся в Реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Напомним, ПФУ вводит новый онлайн-сервис для граждан – СМС-информирование.

Как сообщалось ранее, ПФУ предлагает пенсионерам, зарегистрированным как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), возможность в онлайн-режиме проверить дату пересечения линии разграничения на Донбассе.

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