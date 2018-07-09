На Донетчине мужчина и женщина выпрыгнули из окна многоэтажки (Фото). Новости

Житель Родинского (Донецкая обл.) чуть не убил свою гостью и пытался избежать ответственности, выпрыгнув из окна. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

На выходных в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что из окна квартиры на 2-м этаже многоэтажки выпала женщина. На место была вызвана бригада «скорой помощи». Пока медики были в дороге, уже через несколько минут из другого окна указанной квартиры выпрыгнул мужчина.

Полицейские установили обстоятельства происшествия. Выяснилось, что 62-летний мужчина пригласил в гости свою 33-летнюю знакомую. Совместное распитие спиртного прервала ссора, которая переросла в драку. Исчерпать конфликт мужчина решил, взяв в руки самодельную пику. Потерпевшая пыталась выйти из квартиры, но не смогла открыть дверь. Спасаться от дебошира она решила прыжком в окно. Аналогично поступил и подозреваемый, однако он решил таким образом покинуть место преступления и остаться безнаказанным.

Оба сейчас в больнице. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.