Собираем хлеб, пока есть такая возможность: Как идет жатва на «нуле» (Фото). Новости

Около села Первомайское (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) комбайны заезжают на пшеничное поле. В 2 км от них – передовые позиции украинских войск – Пески и Донецкий аэропорт, пишет «Gazeta.ua».

«Собираем хлеб, пока есть такая возможность. Днем преимущественно не стреляют. Хотя в 2016 году нам приходилось работать под пулями», – говорят комбайнеры.

На поле утром заезжает больше десяти комбайнов одновременно. Возле них всегда находятся десятки грузовых автомобилей, которые забирают собранное зерно.

Работают до вечера, когда начинается активная фаза обстрелов.

С поля четко видны верхушки башен-близнецов, которые являются наблюдательным пунктом незаконных вооруженных формирований.

После окончания жатвы тракторы сразу готовят площадь под посев озимых культур.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа с участием представителей «Л-ДНР» в связи с началом жатвы подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющим, устойчивым и бессрочным режимом прекращения огня начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени.

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