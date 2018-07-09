Достойный труд: Переселенцы участвовали в программе, чтобы получить желаемую работу. Новости

Переселенцы, которые переехали в Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области, участвовали в программе Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) «Достойный труд». Программа стартовала в ноябре 2017 года и продолжалась до июня 2018 года. Об этом сегодня, 9 июля, сообщается на странице организации в Facebook.

По словам заместителя исполнительного директора УФСИ Олега Овчинникова, к середине 2019 года в рамках проекта организации в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях около 700 переселенцев получат жилье в 16 социальных объектах – за деньги Германии создаются общежития и квартиры. А по программе «Достойный труд» переселенцы смогли понять, какой путь собственного развития они могут выбрать и получить необходимые знания и навыки для трудоустройства.

Так, в программе «Достойный труд» приняли участие 460 человек, из них 201 переселенец. Участники прошли несколько этапов тренингов, личных консультаций, бизнес-курсов или курсов по переквалификации для того, чтобы в будущем получить желаемую работу. Многие уже открыли собственный бизнес и нашли работу. «Я приехала из Луганской области с маленьким ребенком на руках. В местном центре занятости в Дергачах узнала о программе "Достойный труд" и приняла участие в персональных тренингах. Там я поняла, что хочу работать на себя и продвигать продажи моей швейной продукции через социальные сети. Поэтому, по программе "Достойный труд" я дополнительно прошла курсы по маркетингу в социальных медиа. Полученные знания дали мне возможность значительно расширить клиентскую базу. Хочу отметить, что в настоящее время существует большой спрос на продукцию украинских производителей и я намерена в ближайшее время взять себе помощницу», – рассказала переселенка Людмила Михальченко.

Осенью 2018 года организация начнет новый проект для переселенцев «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VI». Новый проект, где акцент делается на создании социальных квартир, поможет около 1000 внутренне перемещенным лицам получить социальное жилье. Проект продлится 4 года.

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