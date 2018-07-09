Вступительная кампания-2018: В МОН рассказали об итогах первой недели. Новости

В Украине за первую неделю вступительной кампании было зарегистрировано 100 тыс. электронных кабинетов, зарегистрировано 15 тыс. звонков и 32 тыс. электронных обращений от абитуриентов. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«За первую неделю регистрации электронных кабинетов поступающие создали более 100 тыс. кабинетов – это около 60% от того количества, которое ожидается в этом году», – говорится в сообщении.

Так, на 9 июля зарегистрировано 100 тыс. 861 кабинет. В МОН напоминают, что регистрация электронных кабинетов продлится до 18:00 25 июля, а подавать через них заявления можно будет с 12 июля до 18:00 26 июля.

Кроме того, за этот период, на горячие линии МОН и Инфоресурс (где поступающие регистрируют электронные кабинеты) поступило почти 15 тыс. звонков. А на электронные адреса vstup2018@mon.gov.ua и ez@inforesurs.gov.ua поступило более 32 тыс. электронных обращений от абитуриентов. В ведомстве отметили, что письма обрабатываются не позднее, чем в течение суток с момента получения.

Также, профильная группа в Фейсбуке «Поступление 2018», куда можно писать свои вопросы, сейчас насчитывает почти 2 800 участников.

По информации МОН, чаще всего поступающие обращаются с вопросами по регистрации кабинетов. Самая распространенная ошибки – неправильное указание адреса электронной почты при создании кабинета и введение несколько раз неправильного пароля при входе в кабинет, после чего, происходит блоктрование. Что делать в таких случаях, а также в случае возникновения других ошибок при регистрации кабинета, можно узнать обратившись по ссылке

За помощью также часто обращаются абитуриенты, которые поступают в колледжи после 9-го класса, но вовремя не оформили паспорт.

«Сейчас можно сказать, что большинство поступающих (самостоятельно и учитывая рекомендации МОН и колледжей) своевременно заказали и получили паспорта. Государственная миграционная служба выполняет свою работу достаточно четко и своевременно. Несмотря на это, МОН был вынужден предоставить около 400 разрешений на прием документов по свидетельству о рождении и еще некоторое количество обращений ожидает рассмотрения. Я хочу подчеркнуть, что это оперативное решение, и до момента зачисления такие поступающие должны обязательно предоставить в приемную комиссию паспорт», – отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров.

Помимо этого, поступает много вопросов относительно льгот, сельского коэффициента, расчета среднего балла и др.

Напомним, в МОНУ открыли «горячие линии» и приемную по вступительной кампании 2018 года. Они будут работать до 17 августа включительно. А также рассказали о ТОП-6 самых типичных ошибок во время подачи заявлений.

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