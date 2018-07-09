Трастовый фонд НАТО помог отправить на реабилитацию в Болгарию 9 участников АТО . Новости

В рамках Трастового Фонда НАТО по медицинской реабилитации в Болгарию в военно-медицинскую больницу «Калероя» (г.Хисар) на двухнедельную реабилитацию отправилась группа из 8 травмированных участников боевых действий на востоке Украины. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Эта инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики Болгария и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине, которое было подписано в октябре 2017 года и благодаря плодотворному сотрудничеству между Болгарской стороной и привлеченным к реализации проекта Украинский Министерствами и ведомствами и Агентства НАТО по поддержке и снабжению», – говорится в сообщении.

Группу в аэропорту провожали руководитель проекта Трастового Фонда НАТО по медицинской реабилитации в Украине Наталья Мельниченко и Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции Вадим Свириденко.

Справка: Болгария является ведущей страной в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине и планирует принять около 300 травмированных участников боевых действий на востоке Украины на реабилитацию в течение двух лет. Каждое 9 число месяца новая группа будет направляться в военно-медицинскую больницу «Калероя».