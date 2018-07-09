Дома никто не думает ремонтировать: Дончан раздражает высаживание цветов на окраинах (Фото). Новости

В «ДНР» старания членов незаконных вооруженных формирований хоть как-то приукрасить неприглядную картину нищеты и бесправия местных жителей выглядят нелепо и раздражающе. В лучших традициях СССР отсталость выдается за стабильность, многочисленные обещания и прожекты так и остаются на бумаге, а местные каналы транслируют если не митинги бюджетников, то постановочные картинки счастливой жизни, пишет «Сегодня».

Так, в соцсетях появились фото, как в неподконтрольном украинской власти Донецке работники коммунальных служб высаживают клумбы в форме слов «Донецк город герой» в районе Мотеля. В мирное время вполне понятная, нужная городу и приятная идея облагородить Донецк украшением из цветов, на фоне сегодняшних событий вызывают далеко не позитивные чувства. «Мне, как жителю поселка шахты "Октябрьская", непонятны такие красивости. У нас половина домов уже четыре года стоят полуразрушенные, и никто даже не думает их ремонтировать. Люди живут до сих пор в домах, где окна затянуты пленкой – нет денег даже на то, чтобы просто вставить стекла. Стариков, просящих милостыню, стало больше в разы – на автостанциях "Центр" и "Крытый рынок" они ходят толпами. Дворец спорта "Дружба" как стоял со сгоревшей стеной, так и стоит с 2014 года. Дворец молодежи "Юность" – жалкое зрелище! Но надо сажать цветы, конечно… Дешево и есть что по телевизору показать!" - говорит пенсионер Анатолий Лукьянов.

Дончане говорят, что «власти ДНР» замыливают людям глаза какими-то не несущими особой пользы достижениями. Гашение почтовых марок с изображением ликвидированных «Гиви» и «Моторолы» преподносилось как чуть ли не событие года. Сокращение комендантского часа – как праздник всех времен. Прибытие российской звезды Согдианы (участница «Фабрики звезд» в 2006 году) и некоего Андрея Гризли на концерт в Донецк – как гастроли звезд международного масштаба.

Открытие банкомата «центробанка ДНР» идет отдельной новостью в сводке событий. «После того как в Донецке запретили работу гуманитарному фонду Ахметова, я все жду, когда скажут, что пришел кто-то другой и начал раздавать гуманитарную помощь людям – старикам, инвалидам, многодетным… Но никто сюда не приходит, а российскую гуманитарку видят единицы. И то, говорят, что ее качество – это настоящий "непотриб", и лучше ее не брать. Вот это главное сейчас – помощь людям! Надо восстанавливать дома, дороги, повышать пенсии и зарплаты. А клумбы могут подождать», – утверждает жительница города Елена Молчанова.