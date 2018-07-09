В Мариуполе значительный рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) средний многолетний показатель заболеваемости кишечными инфекциями уже превышен на 79,14%. Количество пациентов продолжает быстро расти. Об этом сообщил заведующий отделением организации эпидемиологических исследований Мариупольского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Виктор Валентюк.

«За неделю зарегистрировано 79 случаев острых кишечных заболеваний (ОКЗ). Это на 27,42% больше, чем на предыдущей неделе, на 35,7% выше, чем на аналогичной неделе 2017 года и выше среднего многолетнего показателя на 79,14%. Пошел очень значительный рост», – сказал он.

В половину увеличилось количество пациентов возрастом 1-4 года, в частности тех, кто посещает детский сад, однако специалисты не связывают причины заражения с питанием в воспитательных учреждениях. Всего заболело ОКЗ семеро малышей, шесть из которых проживают в Центральном районе. Таким образом общий показатель заболеваемости среди детей данного возраста превышен в 15,3 раза.

Эпидемиолог отметил, что львиную долю пациентов с ОКИ – 60% – составили дети до 17 лет, которых на этой неделе было зарегистрировано 47 человек.

В городе также зафиксированы несколько очагов кишечной инфекции – в четырех семьях обратились к врачу по 2 пациента с ОКЗ. В целом 16 случаев заражения кишечными инфекциями связывают с домашней кулинарией, когда еда была приготовлена с нарушением технологий, еще 11 – с куриными яйцами, которые употребляли с недостаточной термической обработкой – сырыми или полусырыми. Также немытые фрукты и ягоды ударили по здоровью 10 человек, а еще 6 мариупольцев отправила в больницу молочная продукция. Кроме того, есть единичные несвязанные случаи заражения кишечными инфекциями.

Отдельное внимание эпидемиолог обратил на то, что самое большое количество ОКЗ – 18 случаев, – пришлось на любителей искупаться в море. При этом 11 случаев заражения связывают с пляжем около гостиницы «Турист», по 1-2 с другими пляжами города и еще пару – с купанием на Белосарайской косе и в курортном поселке Мелекино. Данные исследования проб морской воды на индекс лактозопозитивных кишечных палочек подтвердили, что наибольшее загрязнение морской воды в контрольной точке отбора пляже в районе гостиницы «Турист». «С каждой неделей удельный вес купающихся увеличивается. Происходит заглатывание морской воды, особенно в случае с маленькими детьми. Кроме того, на пляжах приобретают кукурузу, пирожки, неизвестно кем и как приготовленные, которые хранят в неподобающих условиях», – разъяснил Виктор Валентюк.

Он также добавил, что заражения сальмонеллой, которая провоцирует более сложное течение заболевания, на этой неделе не обнаружено.

Ранее сообщалось, что средний многолетний показатель превышен почти на 50%.

Источник: MRPL.city

Читайте также: