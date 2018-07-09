Это санэпидемическая катастрофа: Депутатов позвали съездить на КПВВ на Донбассе. Новости

Центральная и региональная власть не создают надлежащих условий для украинцев, которые пересекают контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Об этом во время согласительного совета парламента заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Абсолютно справедливы замечания по КПВВ, где центральная и региональная власть не отвечает за туалеты и бытовые условия для тысяч людей, которые их переходят», – сказала она.

Предшествовало этому заявление нардепа Сергея Шахова, который пригласил коллег посмотреть условия на пунктах пропуска в Луганской и Донецкой областях. «На жаре "загорают" 12 тысяч людей по 8 часов...Даже к туалетам подойти невозможно. Это санэпидемическая катастрофа! Сегодня не построены модули для отдыха людей пожилого возраста...», – сказал он.

Источник: Трибун