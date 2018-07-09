В Краматорске на тротуарах будет тактильная плитка для слабовидящих. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в ближайшее время городские коммунальные службы начнут укладку на улицах первых 50 м² тактильной плитки. Об этом сегодня, 9 июля, сообщила пресс-служба горсовета.

«Применение такого материала при благоустройстве тротуаров значительно облегчает жизнь людей с недостатками зрения. Ведь рельеф плитки выполняет предупредительную функцию и указывает направление движения...», – говорится в сообщении.

Первые три объекта, где будут класть плитку – перекресток улиц Б. Хмельницкого и В. Стуса, пешеходный переход на ул. Хабаровской, 32 и участок улицы Героев Небесной Сотни возле Управления труда и социальной защиты населения.

Уточняется, что все места были согласованы с Краматорским учебно-производственным предприятием Украинского общества слепых.