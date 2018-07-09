В Славянске на «безопасных домах» появятся камеры видеонаблюдения. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) в ближайшее время «безопасные дома» будут оборудованы видеонаблюдением. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

«"Пилотные" дома, которые были выбраны для реализации программы "Безопасный дом", уже на 90% повысили свою безопасность», – отмечается в сообщении.

Так, вопрос установки видеонаблюдения рассматривался на координационном совещании с представителями ПРООН, местных властей, правоохранительных органов и местных жителей.

На текущий момент жители более 20 многоэтажек воплощают «проект безопасности»: придомовые территории освещены, заблокированы свободные доступы в подвалы, чердаки и технические помещения, в некоторых домах уже установили решетки на окнах первого этажа, все подъезды оборудованы домофонами на дверях подъездов. Решается вопрос об установке внешнего видеонаблюдения.

«Как показывает опыт, все это имеет значительное превентивное значение. Увидев, что объект защищен, злоумышленник вынужден будет отказаться от своего преступного умысла», – рассказали в полиции.

Кроме того, важным шагом к созданию системы безопасности станет подключение камер из многоэтажек в единую систему видеоконтроля регионального центра безопасности полиции UASC.

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