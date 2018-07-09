На Донетчине ребенок попал в реанимацию из-за редкой опасной инфекции. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) ребенка поместили в реанимацию с менингококковой инфекцией. Проводятся обследования находящихся в близком контакте с заболевшим. Об этом рассказал заведующий отделением организации эпидемиологических исследований Мариупольского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Виктор Валентюк.

По его словам, менингококковая инфекция – редкое заболевание, встречающиеся в Мариуполе от 1 до 5 случаев в год. Заболевшему ребенку – 1 год и 1 месяц. На данный момент он находится в реанимации, общими стараниями медиков удалось улучшить его состояние.

Специалисты ждут результаты обследования восьми человек, которые напрямую контактировали с ребенком.

Опасность состоит в том, что эта инфекция может вызвать менингококковый менингит – воспаление оболочек головного мозга и общее заражение микробами. Болезнь протекает очень быстро: от нескольких часов до 2-3 дней, при этом, довольно часто, заканчивается летально.

«Медики в курсе ситуации, они заподозрили сразу это заболевание, была оказана помощь и ребенок сейчас в реанимации. Предыдущие случаи этого заболевания не подтверждались, ждем результатов исследования, главное – выявить носителя инфекции», – сообщил заведующий отделением.

Источник: MRPL.city