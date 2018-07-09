Как поступить в техникум, если нет паспорта, – разъяснение МОН. Новости

Министерство образования и науки Украины (МОНУ), как исключение, позволило руководителям колледжей и техникумов, готовящих младших специалистов на базе 9-ти классов, самим давать разрешения на прием документов от поступающих на основании свидетельства о рождении. Соответствующее письмо было отправлено во все высшие учебные заведения. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба МОНУ.
«Такое разрешение предоставляется из-за того, что в Министерство поступает большое количество запросов от абитуриентов, которые своевременно не получили паспорт гражданина Украины (в виде книги или ID-карты). Всю прошлую неделю МОНУ самостоятельно рассматривало такие заявления и выдавало разрешения вузам на прием документов. Сейчас их обработано около 400», – говорится в сообщении.
В то же время в письме подчеркивается, что к моменту зачисления абитуриент обязательно должен представить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Одним из таких документов является паспорт гражданина Украины (в частности, в виде ID-карты). При этом свидетельство о рождении не относится к перечню документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.
Также в ведомстве напоминают, что прием документов на младшего специалиста на базе 9-ти классов завершается 14 июля.
Как ранее сообщалось, за первую неделю регистрации электронных кабинетов поступающие создали более 100 тыс. кабинетов.
Напомним, в МОНУ открыли «горячие линии» и приемную по вступительной кампании 2018 года. Они будут работать до 17 августа включительно. А также рассказали о ТОП-6 самых типичных ошибок во время подачи заявлений.
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