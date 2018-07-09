Собирал данные о ВСУ на Донбассе: Суд приговорил экс-замвоенкома к 14 годам тюрьмы (Фото). Новости

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) к 14 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель военного комиссара, который работал на спецслужбы РФ. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-центр СБУ,

«Сотрудники военной контрразведки СБ Украины установили, что майор запаса Вооруженных Сил Украины с началом российской агрессии в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ. Там он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. От своего куратора из ГУ ГШ Вооруженных сил России злоумышленник получил задание вернуться в Украину для вербовки военнослужащего ВСУ», – говорится в сообщении.

По информации СБУ, экс-замвоенкома должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке секретных сведений о проведении мобилизации сил антитеррористической операции (АТО) в Донецкой области, перечень, структуру и дислокацию подразделений ВСУ в районе Мариуполя, состояние боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования «Запад».

«Предатель попытался завербовать одного из офицеров. Оперативники спецслужбы задержали бывшего заместителя военного комиссара в октябре 2016 года в селе Гоща Ровенской области при попытке получить от украинского военнослужащего за денежное вознаграждение секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК "Запад"», – подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, суд признал бывшего замвоенкома виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а также лишил воинского звания «майор». Приговор вступил в законную силу.

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