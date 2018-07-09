В неподконтрольном Донецке запретили поливать огороды с использованием шланг. Новости

В «ДНР» запретили полив замельных участков с использованием шлангов. За нерациональное использование питьевой воды грозят штрафом. Об этом сегодня, 9 июля, сслаясь на «укарз главы администрации» Донецка, пишут местные интернет-ресурсы.

Согласно Распоряжению Главы администрации г. Донецка от 11.06.2015 № 429 «Об организации учета водопотребления, установлении периода поливочного сезона и порядка взимания платы и применения штрафных санкций за нерациональное использование питьевой воды на полив земельных участков» запрещен полив с использованием шланга, независимо от наличия либо отсутствия индивидуального прибора учета, в связи с ухудшением гидравлических параметров и падением давления в сети, увеличением аварийных ситуаций.

Также данным распоряжением установлен режим полива для приусадебных участков индивидуального жилого сектора, участков при муниципальном жилищном фонде, а также для владельцев (объединений) дачных, огородных и садовых участков с 22:00 до 5:00.