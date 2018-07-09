В неподконтрольном Донецке 5 маршрутов автобусов поедут по новому графику. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке с завтрашнего дня, 10 июля, будет изменено время последних отправлений автобусов по некоторым маршрутам. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает «горадминистрация ДНР», ишут местные интернет-ресурсы

Так, автобус № 14 «ДС "Крытый рынок" – ДС "ул. Щетинина"»:

от ДС «Крытый рынок» – 21 час. 00 мин.;

от ДС «Щетинина» – 20 час. 10 мин.

№23 «ДС "ОТЦ Амстор" – б-ца Вишневского – маг. Изумруд – б. Шевченко – АС «Червоногвардейская»:

от «ДС «ОТЦ Амстор» – 21 час. 00 мин.;

от АС «Червоногвардейская» – 20 час. 00 мин.

№ 43 «С-з Широкий – мкр-н Широкий – ул. Кирова – ДС "Центр"»:

от с/з Широкий – 19 час. 10 мин.;

от с/з Широкий – 19 час. 10 мин.; от ДС «Центр» – 21 час. 05 мин.

№ 70 «ДС «ул. Щетинина» – ул. М.Ульяновой – маг. Изумруд – ДС «Ж/Д Вокзал»:

от ДС «Щетинина» – 19 час. 30 мин.;

- от ДС «Ж/Д Вокзал» – 20 час. 30 мин.

№ 76 «Ул. Островского – ДС «Центр»:

от ул. Островского – 20 час. 00 мин.

от ДС «Центр» – 21 час. 00 мин.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Донецке в настоящее время ведут оперативную работу по продлению времени работы «маршрутных такси» путем внесения изменений в расписания движения.

Читайте также: