ЕС подчеркивает ответственность России за войну на Донбассе, – Туск. Новости

Сегодня, 9 июля, президент Европейского Совета Дональд Туск призвал к полному выполнению Минских соглашений и подчеркнул ответственность России за конфликт на востоке Украины, передает «Интерфакс – Украина».

Об этом он сказал в ходе совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером по результатам 20-го саммита Украина – ЕС в Брюсселе. «Мы продолжаем требовать полного выполнения Минских соглашений, и подчеркиваем ответственность России за войну на востоке Украины», – заявил Туск.

Он добавил, что в результате конфликта более 10 тыс. человек погибли, более 24 тыс. были ранены.

Президент Евросовета также призвал Россию признать ответственность за сбитие самолета рейса MH17 «Малазийских авиалиний» в небе над Донбассом летом 2014 года. «Мы призываем Россию признать свою ответственность за трагедию и ожидаем привлечения к ответственности тех, кто в ней повинен», – подчеркнул Туск.

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