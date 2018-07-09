Властелин глины: Как шахтер-переселенец развивает гончарное дело в Славянске (Фото). Новости

Переселенец из Донецка Дмитрий (на фото) снимает на окраине Славянска (Донецка обл.) частный дом. Здесь у него тонны полуготовых керамических изделий. Бывший шахтер нашел здесь свой новый дом, и теперь очень занят и имеет массу планов на будущее.

Переехав в Славянск несколько лет назад, Дмитрий не колебался с выбором новой профессии. Керамика – традиционный промысел и визитная карточка Славянска еще с советских времен. Тогда в городе работали несколько больших заводов, которые также производили посуду и другие товары широкого потребления.

Когда заводы стали закрываться, люди, работавшие в этих мастерских, открыли собственные мелкие предприятия. Теперь в городе работают десятки таких производителей, поэтому конкуренция высокая. «Попасть на этот рынок было непросто. И работать сейчас нелегко, но я хочу и дальше развивать свой бизнес, планирую расширить ассортимент и найти новые возможности для сбыта», – поделился переселенец.

Свое производство Дмитрий начал с простеньких изделий вроде копилок, впоследствии в ассортимент добавились садовые скульптуры и посуда. На вопрос «Как вы научились делать все это?» он смеется в ответ: «Руками! Самое главное – иметь сильную волю и пробовать снова и снова. Пробуешь, пробуешь, пробуешь – а потом у тебя получается!», – говорит он.

Дмитрия поддержала Международная организация по миграции (МОМ) благодаря финансированию от посольства Великобритании в Украине. Теперь, получив ноутбук и цветной принтер, гончар может производить декоративные панно, которые среди всей его продукции имеют едва ли не самый большой спрос. Дмитрий работает вместе с женой. Они продают керамику оптовикам из Полтавы, Киева, Ровно и Хмельницкого по чрезвычайно низким ценами. Например, чашка стоит всего 9 грн.

Также регулярно участвуют в ярмарках по всей Украине. Этим летом крупнейшим событием для Дмитрия станет знаменитая Сорочинская ярмарка, которая состоится в конце августа на родине Николая Гоголя. «Нам нужно расширять свой бизнес и приобрести какое-то помещение, а не арендовать дом, как сейчас, но пока бюджет не позволяет реализовать эти планы», – говорит Дмитрий.

Однако он не боится трудностей. Бывший шахтер, который сейчас успешно работает с глиной, кажется, черпает силу в донбасской земле и сполна возвращает свою энергию родному региону.

По материалам: МОМ

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