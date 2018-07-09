100 млрд евро: Порошенко назвал экономические убытки от агрессии России. Новости

Экономические убытки Украины в результате российской агрессии составляют €100 млрд. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции с президентом Евросовета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита Украина–ЕС в Брюсселе, сообщает «Гордон».

«Мы скоординировали наши дальнейшие действия с целью остановить российскую агрессию против Украины, которая уже унесла 10 тыс. жизней и принесла экономические потери на сумму €100 млрд», – отметил он.

По мнению Порошенко, чтобы изменить ситуацию на Донбассе, нужно «запечатать» не контролируемый Киевом участок украинско-российской границы и обеспечить реализацию Минских договоренностей.