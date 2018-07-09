Вел себя нервно и подозрительно: На Донетчине на блокпосту арестовали сторонника «ДНР». Новости

Вел себя нервно и подозрительно: На Донетчине на блокпосту арестовали сторонника «ДНР»

09.07.18 20:57dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр ООС

На блокпосту вблизи Мариуполя (Донецкая обл.) военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с работниками Национальной полиции из состава Объединенных сил, задержали человека, причастного к незаконным вооруженным формированиям (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«При осмотре междугороднего рейсового автобуса Бахмут - Мелитополь один из пассажиров вел себя нервно и подозрительно. Проверив документы лица по базе данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, было установлено, что гражданин П., житель города Горловки, имеет связи с так называемой "ДНР"», – говорится в сообщении.

Так, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» вышеуказанное лицо передали работникам Мангушского отдела полиции Главного управления Нацполиции Донецкой области.

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