Шахтерам Луганщины обещают погасить долги по зарплате. Новости

Шахтерам Луганской области погасят задолженность по заработной плате. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Благодаря скоординированной работе председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика и профильного Комитета Верховной Рады Украины удалось решить насущный вопрос выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий», – говорится в сообщении.

Так, решением КМУ были выделены средства государственной поддержки в сумме 324 млн грн, из них 99,3 млн грн – на угледобывающие предприятия Луганской области. «На счета ОАО "Лисичанскуголь" и ГП "Первомайскуголь" средства в сумме 48,263 млн грн и 51,041 млн грн соответственно будут перечислены в ближайшее время», – сообщили в ЛугОВГА.

«Мы разработали программу восстановления угольной промышленности Луганщины. Угледобывающие предприятия должны выйти на рентабельную работу. Это даст возможность не только своевременных выплат заработной платы, но и наполнит местные бюджеты», – прокомментировал Юрий Гарбуз.

В пресс-службе напомнили, в феврале 2018 года из государственного бюджета было выделено около 104,5 млн грн на погашение задолженности по заработной плате шахтерам ПАО «Лисичанскуголь» и 29,4 млн грн ГП «Первомайскуголь». Отмечается, что принятые меры сократили общий объем задолженности предприятия ОАО «Лисичанскуголь» на 80,5%, а ГП «Первомайскугля» – на 88,7%.