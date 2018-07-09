ЕС призвал Украину соблюдать права переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса. Новости

Европейский Союз призвал украинские власти обеспечивать все права переселенцев (ВПЛ) и граждан, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории, в частности на социальные выплаты. Об этом сегодня, 9 июля, говорится в итоговом заявлении 20-го саммита Украина-ЕС, сообщает «Громадське».

«Мы договорились о насущной необходимости оказания помощи наиболее уязвимым жителям востока Украины, а также внутренне перемещенным лицам. Мы подчеркнули важность дальнейшего упрощения доступа и перемещения людей и товаров вдоль всей линии соприкосновени», – отмечается в документе.

Также Евросоюз призвал обеспечить выполнение всех прав гражданина Украины для людей, которые находятся на неподконтрольной территории. В частности, речь идет о социальных выплатах.

Кроме того, ЕС выразил готовность принять участие в восстановлении Донбасса, когда наступит такая возможность.

Ранее сообщалось, что президент Европейского Совета Дональд Туск в ходе совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером по результатам 20-го саммита Украина – ЕС в Брюсселе призвал к полному выполнению Минских соглашений и подчеркнул ответственность России за конфликт на востоке Украины.