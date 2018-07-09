Что меняет закон «О национальной безопасности Украины»: Мнение юриста. Новости

8 июля в парламентском вестнике «Голос Украины» был опубликован закон Украины №8068 «О национальной безопасности Украины». Новый закон несет с собой несколько нововведений в сфере политики безопасности и обороны Украины. Так считает юрист, советник по вопросам ВПЛ национального уровня Дмитрий Коростелев. О том, что именно вводит закон, сегодня, 9 июля, он разъяснил на сайте программы «Советник по вопросам ВПЛ».

В пояснительной записке к документу его авторы в качестве цели отметили дополнения и пересмотр действующего законодательства в сфере безопасности для «обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны». Такой контроль за политикой безопасности со стороны общественности является неотъемлемой составляющей современного демократического государства. Внедрение механизмов контроля и подотчетности государственных органов в сфере безопасности и обороны было одной из рекомендаций, которую настойчиво повторяли западные партнеры. Представители ЕС, НАТО и США даже опубликовали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность отсутствием в финальном варианте законопроекта норм о парламентском контроле за СБУ, прозрачность финансирования безопасности и прочее. Однако документ был проголосован и подписан в последней редакции.

По мнению юриста, в новом Законе наряду с упрощенными терминами «национальной безопасности», «угрозы национальной безопасности» и «национальных интересов» (уже были определены ЗУ «Об основах национальной безопасности Украины»), определен ряд новых терминов, касающихся различных сторон безопасности страны, в том числе – «силы безопасности», «оборонно-промышленный комплекс», «вооруженный конфликт», «военный конфликт», «государственная безопасность», «демократический гражданский контроль», и тому подобное.

Законом также определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны. Среди фундаментальных национальных интересов Украины указан такой как – интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

В документе прописано, что сектор безопасности и обороны подлежит демократическому гражданскому контролю, и определены его составляющие, принципы и предмет. Кроме того, отмечено, что с целью систематического информирования общества о деятельности сектора безопасности и обороны Украины, обеспечение обоснованности решений государственных органов по вопросам национальной безопасности и обороны, о состоянии выполнения мероприятий развития сектора безопасности и обороны периодически, но не реже чем раз в 3 года, органами сектора безопасности и обороны выдаются «Белые книги» или другие аналитические документы (обзоры, национальные доклады и т.д.).

Определены источники и объемы финансирования сектора безопасности: финансирование составляющих сектора безопасности и обороны осуществляется за счет и в пределах средств, определенных в Законе Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, а также из других не запрещенных законодательством источников. Объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны должен составлять не менее 5% запланированного объема внутреннего валового продукта, из которых не менее 3% – на финансирование сил обороны.

«В то же время в законе действительно игнорируется вопрос контроля за деятельностью СБУ – наиболее закрытой от глаз общественности государственной структуры, и целый ряд других вопросов, на которых акцентировали внимание западные и украинские эксперты», – резюмировал Дмитрий Коростелев.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О национальной безопасности» 5 июля.

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