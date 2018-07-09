Минздрав обновил список пляжей Донбасса, где вода опасна для купания . Новости

Сегодня, 9 июля, Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины опубликовал перечень пляжей в областях страны, в том числе Донецкой и Луганской, не рекомендованных для купания.

Так, согласно результатам исследования воды с 22 июня по 5 июля, нельзя купаться в следующих водоемах:

Донецкой области:

Мариуполь, пляж «Центральный»;

Мариуполь, городской пляж «Левобережный»;

Мариуполь, пляж «Песчаный».

В Луганская области опасны для купания водоемы на пляжах:

Кременной, зона рекреации, река Красная;

Рубежного, озеро Песочное, городской пляж;

поселка Беловодск (Беловодский р-н), зона рекреации, река Деркул;

Северодонецка, городской пляж, озеро Чистое;

Северодонецка, городской пляж, озеро Парковое;

Северодонецка, поселок Сиротино, пляж базы отдыха «Клешня», озеро Клешня;

Лисичанска, пляж пруда в р-не Лисичанского стеклозавода «Пролетарий», ул. Героев Сталинграда;

Лисичанска, зона рекреации, р-н лодочной станции, река Северский Донец;

поселка Сиротино, озеро Кривеньке, пляж базы отдыха «У озера Кривеньке».

«Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)», – отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, по информации пресс-службы Мариупольского городского совета, опубликованной сегодня, 9 июля, показатели вирусного загрязнения морской воды в Мариуполе не обнаружены, а в двух пробах морской воды «индекс ЛКП превышает нормативный показатель».

Напомним, в Луганской области по состоянию на 1 июля определено 28 мест массового отдыха людей на водных объектах.

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