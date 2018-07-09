Минздрав обновил список пляжей Донбасса, где вода опасна для купания . Новости

Сегодня, 9 июля, Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины опубликовал перечень пляжей в областях страны, в том числе Донецкой и Луганской, не рекомендованных для купания.
Так, согласно результатам исследования воды с 22 июня по 5 июля, нельзя купаться в следующих водоемах:
Донецкой области:
- Мариуполь, пляж «Центральный»;
- Мариуполь, городской пляж «Левобережный»;
- Мариуполь, пляж «Песчаный».
В Луганская области опасны для купания водоемы на пляжах:
- Кременной, зона рекреации, река Красная;
- Рубежного, озеро Песочное, городской пляж;
- поселка Беловодск (Беловодский р-н), зона рекреации, река Деркул;
- Северодонецка, городской пляж, озеро Чистое;
- Северодонецка, городской пляж, озеро Парковое;
- Северодонецка, поселок Сиротино, пляж базы отдыха «Клешня», озеро Клешня;
- Лисичанска, пляж пруда в р-не Лисичанского стеклозавода «Пролетарий», ул. Героев Сталинграда;
- Лисичанска, зона рекреации, р-н лодочной станции, река Северский Донец;
- поселка Сиротино, озеро Кривеньке, пляж базы отдыха «У озера Кривеньке».
«Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)», – отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, по информации пресс-службы Мариупольского городского совета, опубликованной сегодня, 9 июля, показатели вирусного загрязнения морской воды в Мариуполе не обнаружены, а в двух пробах морской воды «индекс ЛКП превышает нормативный показатель».
Напомним, в Луганской области по состоянию на 1 июля определено 28 мест массового отдыха людей на водных объектах.
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