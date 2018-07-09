Нападет ли Путин после Чемпионата мира, – российский политолог. Новости

Чемпионат мира по футболу не повлияет каким-либо образом на уверенность Путина на международной арене. В своем понимании он уже более чем уверен. Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский, пишет «Новое время.

«Путин нарушил десятки международных соглашений, совершил массу военных преступлений, но был остановлен в Украине, украинской армией и обществом. Ведь изначально он планировал (и не скрывал этого) расчленить Украину и создать из 12 областей так называемую Новороссию. Однако план провалился. И это именно то событие, которое действительно повлияло на дальнейшие возможности и действия Путина», – сказал Пионтковский.

«Конечно, чемпионат – важное событие для российской пропаганды, но оно не определяет политику Кремля. Она давно определена. Понимаю, почему сейчас все чаще говорят о риске эскалации в Украине после окончания футбольного мундиаля. На ум сразу приходит Олимпиада в Сочи в 2014 году. Я к слову вспоминаю и 2008-й, когда после и даже во время Игр в Пекине произошло нападение РФ на Грузию. Тем не менее, в ближайшее время, полагаю, не стоит ждать военной эскалации Путина в Украине. И на это есть две причины. Во-первых, Путин знает, что это ему дорого обойдется, да и украинская армия сейчас сильнее, чем четыре года назад. Вдобавок страна обладает теперь современным оружием, включая противотанковые ракеты. И ясно, что в случае военной эскалации Запад введет гораздо более серьезные санкции, чем сегодня», – считает политолог.

А во-вторых, по его мнению, сейчас цель Москвы – не эскалация ради эскалации, а контроль над всей Украиной: дезорганизация, хаос. «Есть все признаки того, что Москва делает ставку не на военную эскалацию, а на использование всех методов гибридной войны в течение избирательной кампании в Украине, которая уже фактически началась. Это и поддержка явных и неявных прокремлевских кандидатов, и техническое вмешательство, и провокации, включая террористические акции – все что угодно», – предполпгает эксперт.

«Что касается Трампа, то он с удовольствием договорился бы с Путиным по Украине о чем угодно: он же сказал, что и "Крым ваш" и, пожалуйста, возвращайтесь в Большую семерку. Проблема Трампа в том, что из Хельсинки придется вернуться обратно в Вашингтон. А там мнение военно-политического класса единодушно – противостояние Путину и поддержка Украине. Эта точка зрения постоянно артикулируется и хорошо известна благодаря Курту Волкеру. Любые так называемые договоренности Трампа с Путиным будут отвергнуты в США. В Кремле просто не понимают, как устроена американская политическая система. Они, может, думают, что президент там такой же диктатор, как и Путин в России, но нет. Вспомните закон о санкциях, принятый в конгрессе почти единогласно. И эта позиция не изменится», – резюмирует Андрей Пионтковский.