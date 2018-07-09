Срезали покрытие бензорезом: На Донетчине спасатели вытащили женщину из колодца. Новости

В Славянском районе (Донецкая обл.) бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли женщину, которая упала в колодец. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

«9 июля в 15:04 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Цветочная в пос. Былбасовка Славянского района Донецкой области в колодец с водой упала женщина», – говорится в сообщении.

Как отмечается, бойцы ГСЧС, которые прибыли по указанному адресу, срезали бензорезом металлическое покрытие колодца, а затем с помощью спасательной веревки и ремня вытащили женщину на поверхность и передали медикам «скорой помощи».

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

«От Главного управления привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники», – сообщили спасатели.

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