Единственный механизм протеста: Козловский пояснил, зачем голодает журналист Асеев в застенках «ДНР». Новости

Голодание в тюрьме является единственной возможной формой протеста, и если удерживаемый в непоконтрольном украинской власти Донецке журналист Станислав Асеев, который более года находится в плену «ДНР», на это пошел – это его попытка крикнуть, чтобы о нем услышали. Об этом сегодня, 9 июля, сказал его преподаватель, ученый Игорь Козловский, который провел около двух лет в плену «ДНР» и также подвергся пыткам, пишет «Радио свобода».

«Наверное, каждому, кто находился в таких условиях, приходила в голову мысль о голодовке. Почему – в тех условиях это единственный механизм как-то протестовать. Любой другой протест заканчивается или избиением, или карцером, то есть наказанием. За голодание не наказывают: его пытаются, конечно, прекратить, но это такая форма протеста, чтобы крикнуть – ты настолько изолирован, что с трудом верится, что о тебе помнят. Отношения с администрацией уже трудно испортить. Это жест отчаяния. Я не знаю, поможет ли. Это поможет ему быстрее психологически: то есть он сделал, что мог», – сказал Козловский.

Напомним, что 6 июля, проводимый в Харькове «Донбасс Медиа Форум» начался с демонстрации ролика в поддержку журналиста Станислава Асеева, который больше года остается в плену во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке.

Как сообщалось ранее, удерживаемый в «ДНР» донецкий блогер Станислав Асеев (творческий псевдоним – Стас Васин) неделю назад начал голодовку.

Напомним, об аресте Стаса стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Стас Васин остался в плену.

Также стало известно, что Станислава Асеева удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

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