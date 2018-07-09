Перемирие на Донбассе: НВФ придумывают новые способы провокаций. Новости

На Донбассе после оглашения перемирия незаконные вооруженные формирования (НВФ) придумывают новые способы провокаций. Об этом рассказали военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет «5 канал».

Так, рядом с Талаковкой (поселок под Мариуполем, Донецкая обл.) огневые провокации НВФ не прекращаются. Иногда они применяют большой калибр. Один из участков простреливается регулярно – из гранатометов и минометов. «ОБСЕ, они сейчас, я так смотрю, ведут более такую ​​миссию – летает очень много их беспилотных аппаратов, и сегодня они летают. Они смотрят все именно с "птичек", а сюда – не приезжают, не фиксируют. Хотя это было перемирие», – пояснил военнослужащий ВСУ Николай.

Обстрелы со стороны НВФ армейцы фиксируют каждый вечер. Те работают как по графику. «Как только солнце начинает садиться, начинают простреливать потихоньку. Провоцировать, чтобы мы отвечали. Но мы на эти провокации не ведемся. И они начинают подключать более тяжелое – артиллерию, минометы, РПГ», – рассказал боец ​​с позывным «Афоня».

По словам украинских бойцов, после оглашения перемирия НВФ применяет запрещенный калибр реже. Зато придумывают новые способы провокаций. «Выставляют бутылки с водой. Нагревают и выставляют. Чтобы, когда в ночники, тепловизоры смотрим – оно точка. Думают, чтобы мы туда стрельнули. А они – по нам. Но мы не первый год здесь, обученные, обученные», – пояснил военнослужащий с позывным «Борода».

В Талаковке украинские позиции защищают морские пехотинцы. Они узнали – недавно на ту сторону фронта также заехали морпехи – российские. «Подразделение 9-го их полка так называемой морской пехоты. И соответственно, у них произошла ротация, зашла новая их пехота. И уже работают непосредственно на БТР-ах. Потому что до этого у них были БМП-1, БМП-2, а зашло новое подразделение – БТР, он создает меньше шума», – рассказал армеец Николай.

Часы затишья на фронте часто связаны с далекими от войны увлечениями членов НВФ. «Футбол там тоже они смотрят. Потому что там когда их россияне забили гол, то кричали, даже слышно нам было, как они там – "победу" (кричали – ред.)», – отметил боец ​​с позывным «Борода».

После завершения Чемпионата мира по футболу украинские морпехи ожидают обострения на фронте.