На Луганщине будет пилотный проект по реформированию здравоохранения, – Гарбуз. Новости

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения поддержал пилотный проект реформирования отрасли в Луганской области. Об этом сегодня, 9 июля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«Находясь в эпицентре вооруженного конфликта, потеряв треть территории и половину населения, не имея третьего уровня оказания медицинской помощи, мы не можем двигаться единым общегосударственным курсом реформы здравоохранения. Госпитальные округа должны формироваться на всей территории области, включая временно оккупированную, ведь там живут наши сограждане и так же нуждаются в качественной медицине», – написал он.

По словам главы области, сегодня с руководящим составом Ассоциации медицинских работников Луганской области определились по разработке пилотного проекта по трем уровням медицины и сформировали круг привлеченных экспертов. «Важно, что проект будут писать практикующие врачи и ведущие ученые. Наша общая цель – качественная доступная медицина на Луганщине», – резюмировал Гарбуз.