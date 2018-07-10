Лидеры Евросоюза поддержали Порошенко в вопросе «патронажа» стран-членов ЕС над городами Донбасса. Новости

Лидеры Евросоюза поддержали инициативу президента Украины Петра Порошенко по так называемому «патронажу» стран-членов ЕС над пострадавшими на Донбассе городами. Об этом 9 июля президент написал на своей странице в Twitter по итогам саммита «Украина – ЕС» в Брюсселе.

«Я благодарен лидерам ЕС за поддержку моей инициативы по так называемому "патронажу" стран-членов ЕС над пострадавшими городами и районами Донбасса», – написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Европейского Совета Дональд Туск в ходе совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером по результатам 20-го саммита «Украина – ЕС» в Брюсселе призвал к полному выполнению Минских соглашений и подчеркнул ответственность России за конфликт на востоке Украины.

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