Кремль должен принять миротворцев в том числе на границе с Россией, – Порошенко. Новости

Россия должна принять развертывание миротворческой операции на всей территории временно неподконтрольного украинским властям Донбасса. Об этом 9 июля президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter по итогам саммита «Украина – ЕС» в Брюсселе.
«Кремль должен принять развертывание многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией», – написал Порошенко.
Напомним, по мнению Порошенко, чтобы изменить ситуацию на Донбассе, нужно «запечатать» не контролируемый Киевом участок украинско-российской границы и обеспечить реализацию Минских договоренностей.
Ранее сообщалось, что президент Европейского Совета Дональд Туск в ходе совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером по результатам 20-го саммита «Украина – ЕС» в Брюсселе призвал к полному выполнению Минских соглашений и подчеркнул ответственность России за конфликт на востоке Украины.
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