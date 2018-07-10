Ситуация в пунктах пропуска утром 10 июля: Проезда ожидали 126 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 10 июля: Проезда ожидали 126 авто

ДН

10.07.18 08:54dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 10 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 38,9 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 8200 человек и 1040 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 9160 человек и 1780 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 8280 человек и 1650 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 4050 человек и 880 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9200 человек.

Сегодня утром в КПВВ находились 126 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 15/50;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/50;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 1/0;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/0.

Очевидцы о ситуации на КПВВ на момент подготовки материала не сообщали.

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